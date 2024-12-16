YouTube тестирует голосовые комментарии для мобильной версии

Видеохостинг YouTube проводит тестирование новой функции — голосовых комментариев под видео. Эта опция доступна лишь некоторым пользователям мобильной версии, о чём сообщают пользователи Reddit.

Возможность голосовых ответов уже доступна некоторым авторам. В десктопной версии сайта пользователи видят сообщение «Голосовой ответ не поддерживается».

В мобильном приложении отправка голосовых комментариев осуществляется через специальную кнопку, и YouTube автоматически создаёт текстовую расшифровку аудио.

Пока неясно, когда функция станет доступна всем пользователям. Есть мнение, что голосовые комментарии могут быть доступны только владельцам каналов или подписчикам YouTube Premium.