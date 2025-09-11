YouTube расширяет доступ к ручным дубляжам, но не запускает автоперевод для всех

В Telegram-каналах распространилась информация о запуске автоматического дубляжа видео на все языки для всех авторов. Поводом стала публикация в блоге YouTube о мультиязычных дубляжах.

Однако в сообщении речь идёт не об автоматическом переводе, а о расширении функции ручных дубляжей: авторы смогут записывать озвучку на других языках и загружать её для своих видео.

Эта возможность станет доступна всем блогерам в ближайшие недели. Автоматический дубляж на основе нейросетей по-прежнему остаётся доступен только ограниченному числу каналов.