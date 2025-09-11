Главная » Новости

YouTube расширяет доступ к ручным дубляжам, но не запускает автоперевод для всех

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В Telegram-каналах распространилась информация о запуске автоматического дубляжа видео на все языки для всех авторов. Поводом стала публикация в блоге YouTube о мультиязычных дубляжах.

Однако в сообщении речь идёт не об автоматическом переводе, а о расширении функции ручных дубляжей: авторы смогут записывать озвучку на других языках и загружать её для своих видео.

Эта возможность станет доступна всем блогерам в ближайшие недели. Автоматический дубляж на основе нейросетей по-прежнему остаётся доступен только ограниченному числу каналов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.