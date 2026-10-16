YouTube начал добавлять специальную маркировку к музыке, созданной нейросетями

Видеоплатформа YouTube внедряет систему обозначения музыкальных композиций, созданных или существенно изменённых с помощью генеративного искусственного интеллекта. Пользователи смогут узнавать о применении нейросетевых технологий непосредственно на странице воспроизведения трека.

На первом этапе нововведение появится в YouTube Music. В дальнейшем компания намерена распространить аналогичный механизм на основную платформу YouTube.

Композиции, при создании которых искусственный интеллект сыграл значительную роль, будут сопровождаться специальной отметкой «Создано с помощью ИИ». При нажатии на неё слушатели смогут получить дополнительные сведения о происхождении музыкального материала.

Маркировка предназначена прежде всего для произведений, полностью сгенерированных нейросетями. Под действие новых правил также подпадают композиции, в которых искусственный интеллект использовался для создания вокала, инструментального сопровождения или существенного изменения исходной записи.

При этом применение отдельных инструментов на основе ИИ в процессе обработки звука не обязательно приведёт к появлению специального обозначения. Таким образом, платформа намерена различать вспомогательное использование технологий и создание значительной части музыкального произведения нейросетью.

Ответственность за первоначальное раскрытие информации возлагается на музыкальных партнёров YouTube. При загрузке контента они должны сообщать о существенном использовании генеративных технологий.

Компания также планирует применять собственные инструменты анализа музыкальных записей для определения возможного использования искусственного интеллекта в случаях, когда соответствующая информация не была предоставлена.

Аналогичные механизмы постепенно внедряют и другие музыкальные сервисы. Ранее Spotify представил добровольную систему обозначения ИИ-контента, а Apple Music, по сообщениям профильных изданий, также рассматривает использование специальных меток.

Распространение генеративных технологий привело к появлению большого количества музыкальных произведений, созданных без традиционной студийной записи. При этом слушатели не всегда могут определить происхождение композиции по её звучанию.

Новая система YouTube направлена на повышение прозрачности информации о способах создания музыки. Однако сама маркировка не является запретом на распространение произведений, созданных с использованием искусственного интеллекта.