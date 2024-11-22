Японцы представили стиральные машины для людей

Компания Science Co. разработала уникальную модель стиральной машины под названием Mirai Ningen Sentakuki, которая моет людей вместо одежды. Это устройство напоминает реактивный истребитель и предназначено для одного человека.

Внутри машины находится объемная кабина с прозрачной крышей и центральным сиденьем. Когда человек занимает место, кабина заполняется горячей водой.

Датчики измеряют пульс и другие биологические данные, чтобы регулировать комфортную температуру. Искусственный интеллект контролирует эмоциональное состояние пользователя и проецирует изображения на внутреннюю сторону «окна».

Председатель компании Ясуаки Аояма впервые увидел прототип стиральной машины на Всемирной выставке в 1970 году, что произвело на него большое впечатление.

Тогда машина имела функции, которые были удивительны для своего времени, такие как автоматическое наполнение водой и ультразвуковые волны. Теперь, спустя полвека, концепция стиральной машины для людей вновь обрела реальность.