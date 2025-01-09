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Японский стартап изобрел портативного кота-робота для охлаждения напитков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

На выставке CES 2025 японский стартап Yukai Engineering представил нового мини-робота под названием Nékojita FuFu.

Японский стартап изобрел портативного кота-робота для охлаждения напитков

Этот портативный и прикрепляемый робот охлаждает горячие напитки и еду, подувая на них, чтобы пользователям не приходилось это делать самостоятельно. Устройство оснащено внутренним вентилятором, который создает поток охлаждающего воздуха.

Nékojita FuFu использует специальный алгоритм, позволяющий ему менять силу и ритм подачи воздуха, имитируя человеческие действия. После выставки планируется выпуск робота в Японии в середине 2025 года.

Японский стартап изобрел портативного кота-робота для охлаждения напитков

Устройство может крепиться к посуде с прямыми краями и способно снизить температуру горячей воды за 3-5 минут. Оно работает на аккумуляторе и не требует подключения к сети.

Дизайн робота напоминает кошачий язык, что связано с его функциональностью, так как японцы используют это выражение для описания непереносимости горячей пищи.

Японский стартап изобрел портативного кота-робота для охлаждения напитков Японский стартап изобрел портативного кота-робота для охлаждения напитков

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