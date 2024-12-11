Японская школа предлагает ученикам спать стоя в капсулах сна

В одной из начальных школ Японии установили специальные капсулы для сна, чтобы дети могли отдыхать в вертикальном положении.

Для этого в школе были установлены кабинки, напоминающие телефонные будки. По мнению японских ученых короткий сон в вертикальном положении может быть эффективен, так как позволяет быстро вернуться к занятиям.

При этом эксперты считают, что школе для начальных классов следовало бы организовать комфортные условия для полноценного сна, а не предлагать ученикам короткий отдых в «телефонной будке».

Капсулы сна для учеников начальных классов будут тестировать до февраля 2025 года, после будет принято решение о необходимости их использования в дальнейшем.