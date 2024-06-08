Японская компания намерена построить лифт до орбиты Земли

Японская компания Obayashi Corporation объявила о своих планах построить лифт до орбиты Земли. Если все пойдет по плану, строительство этого амбициозного проекта начнется в 2025 году.

Идея лифта до орбиты заключается в том, что люди смогут достичь космоса, используя лифт, вместо того чтобы запускать ракеты. Геостационарная орбита находится на высоте около 36 000 километров от поверхности Земли, и для того, чтобы лифт мог функционировать без проблем во время вращения Земли, его высота должна быть примерно такой же.

Представители Obayashi Corporation отмечают, что у компании уже есть опыт в строительстве высотных зданий, таких как телебашня Tokyo Skytree, которая имеет высоту 634 метра. Они утверждают, что обладают необходимыми знаниями и технологиями для реализации такого масштабного проекта, как лифт до орбиты.

В настоящее время инженеры выбирают основной материал для строительства лифта, и, вероятно, будут использовать углеродные нанотрубки, которые являются легким и прочным материалом. Однако лифт все равно будет подвержен риску ураганов, ударов молний и землетрясений, которые в Японии происходят более 100 раз в год.

Даже если компании удастся построить космический лифт, будет необходимо много путешествий, чтобы оправдать огромные затраты на проект. Obayashi Corporation рассматривает возможность международного сотрудничества. Предварительная оценка стоимости «космического лифта» составляет не менее 100 миллиардов долларов. В сравнении с этим стоимость запуска одной ракеты NASA на Луну составляет 4,1 миллиарда долларов.

Японцы смотрят на проект оптимистично и планируют начать строительство лифта уже в 2025 году, а его окончание запланировано на 2050 год.