Япония запустила аппарат для доставки образцов грунта с Фобоса

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA осуществило запуск межпланетной миссии Martian Moons eXploration, или MMX. Автоматический космический аппарат направился к спутникам Марса, чтобы изучить их происхождение и впервые доставить на Землю образцы вещества с поверхности Фобоса.

Запуск состоялся 20 октября 2026 года с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. Для вывода аппарата использовалась японская ракета-носитель H3.

Миссия рассчитана приблизительно на пять лет. Согласно планам JAXA, космический аппарат должен прибыть в район Марса в августе 2027 года, после чего начнётся продолжительный этап исследования его спутников.

Основным объектом изучения станет Фобос — крупнейший из двух естественных спутников Красной планеты. В научную программу также входят наблюдения Деймоса.

Перед исследователями стоит задача определить происхождение марсианских спутников. Согласно одной гипотезе, они представляют собой астероиды, захваченные гравитацией Марса. Другая предполагает, что спутники сформировались из обломков после древнего столкновения крупного небесного тела с планетой.

Для подробного изучения поверхности Фобоса аппарат доставит небольшой исследовательский ровер Idefix, созданный при участии французских и немецких специалистов.

Ровер должен обследовать поверхность спутника и помочь получить сведения о свойствах его грунта. Основной аппарат затем предпримет попытки отбора образцов.

Учёные рассчитывают собрать не менее десяти граммов материала. Для этого предусмотрены специальные механизмы пробоотбора, в том числе устройства для получения поверхностного вещества и фрагментов породы.

Возвращение образцов на Землю запланировано на 2031 год. После доставки их исследуют специалисты научных организаций.

В реализации миссии участвуют JAXA, NASA, Европейское космическое агентство, а также научные структуры Франции и Германии.

Полученные образцы могут позволить уточнить не только историю Фобоса, но и отдельные этапы эволюции Марса и ранней Солнечной системы.

MMX станет продолжением японской программы автоматического исследования малых небесных тел. Ранее JAXA успешно доставляло на Землю образцы астероидного вещества с помощью аппаратов серии Hayabusa.