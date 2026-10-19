Япония готовится отправить аппарат к спутникам Марса для доставки грунта на Землю

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA готовится к отправке космического аппарата Martian Moons eXploration, известного под сокращением MMX, к спутникам Марса.

Запуск запланирован на 19 октября 2026 года с космодрома Танэгасима. Для выведения станции предполагается использовать японскую ракету-носитель H3.

Главной задачей миссии станет изучение происхождения Фобоса и Деймоса — двух естественных спутников Красной планеты.

Учёные рассматривают несколько гипотез их образования. Согласно одной из них, спутники сформировались из вещества, выброшенного в космос после крупного столкновения Марса с другим небесным телом.

Другая версия предполагает, что Фобос и Деймос представляют собой астероиды, захваченные гравитационным полем планеты.

Исследование химического состава грунта позволит получить дополнительные данные для проверки этих предположений.

На борту MMX установлены два устройства для сбора образцов. Одно из них разработано японскими специалистами и предназначено для извлечения материала из более глубоких слоёв поверхности.

Второй пробоотборник создан компанией Honeybee Robotics при поддержке NASA. Он использует короткие импульсы азота под высоким давлением.

Газ поднимает частицы грунта, после чего они попадают в специальную камеру. Такой метод предназначен для работы в условиях крайне слабой гравитации, когда использование традиционного бурового механизма затруднено.

Разработка пневматического пробоотборника финансировалась в том числе при участии Планетарного общества и его сторонников.

Миссия предусматривает доставку на Землю около 10 граммов вещества. Часть образцов предполагается передать NASA для лабораторных исследований.

Согласно опубликованному графику, прибытие аппарата к Марсу ожидается в августе 2027 года, а сбор грунта — не ранее декабря 2028-го.

Результаты миссии могут расширить представления об истории Марса, происхождении его спутников и процессах формирования малых небесных тел Солнечной системы.

На момент подготовки материала запуск ещё не подтверждён как состоявшийся.