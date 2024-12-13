Главная » Новости

YandexGPT научил «Алису» распознавать сложные запросы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Голосовой помощник «Алиса» получил обновление, позволяющее управлять «ТВ Станциями» с помощью произвольных команд. Теперь «Алиса» использует языковую модель YandexGPT 4 для обработки запросов, что значительно расширяет ее возможности.

Ранее «Алиса» могла выполнять только заранее заданные команды, но теперь она способна анализировать нестандартные запросы и принимать решения о том, как их выполнить.

Эта новая функция, называемая «смарт-функции», позволяет помощнику обрабатывать команды более гибко.

Например, теперь можно сказать «Алисе», чтобы она выключила телевизор после завершения текущего матча. Она узнает, сколько времени осталось до конца игры, и установит таймер. Также стало проще добавлять фильмы в список «Буду смотреть» — теперь это можно сделать без поиска.

«Алиса» также поддерживает составные команды, которые позволяют выполнять несколько действий сразу. Например, можно попросить «Алису» добавить фильм в список и одновременно включить другой.

В будущем «Яндекс» планирует расширить возможности «Алисы», включая взаимодействие с устройствами умного дома и другими сервисами.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.