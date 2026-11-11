Главная » Новости

Yandex Cloud включил резервное копирование для новых виртуальных машин

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В Yandex Cloud изменили настройки резервного копирования после повреждения оборудования в дата-центрах. Теперь при создании виртуальной машины копирование включается автоматически. Раньше пользователю требовалось активировать его вручную. Услуга предоставляется на прежних условиях, и клиент может отключить её при создании машины.

По данным «Яндекса», инженеры восстановили доступ к 97,16% клиентских данных на облачной платформе. Оставшиеся 2,84% компания считает утраченными из-за критических повреждений оборудования и отсутствия резервных копий этих данных на платформе. Как сообщили в компании, клиенты, которые использовали инструменты резервного копирования Yandex Cloud, сохранили все свои данные.

«Яндекс» также сообщил, что продолжает распределять вычислительные ресурсы между независимыми площадками в разных регионах России. Число таких площадок планируют увеличить. Изменение настроек касается новых виртуальных машин. Об автоматическом включении резервного копирования для уже работающих машин компания в своём сообщении не заявляла.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

*Корпорация Meta, в том числе ее продукты Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в России.

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.