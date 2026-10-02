Yandex B2B Tech запустила технологию гибридного поиска

Yandex B2B Tech представила технологию гибридного поиска, которая одновременно учитывает точное совпадение символов и смысл запроса. Решение встроено в базу данных YDB и, по заявлению компании, не имеет аналогов в России.

Технология предназначена для улучшения рекомендаций на маркетплейсах и в социальных сетях, а также работы чат-ботов и других ИИ-систем. В компании привели пример с запросом страхового специалиста в CRM: системе необходимо одновременно найти конкретный номер полиса и понять контекст обращения, например связанного с переносом рейса. За точное совпадение отвечает полнотекстовый поиск, а за смысловое соответствие — векторный.

Гибридный подход объединяет оба механизма, позволяя обрабатывать такие запросы в рамках одной системы. В YDB документы, карточки товаров, обращения и другие данные могут храниться в единой базе, а поиск выполняется одновременно по ключевым словам и смыслу.