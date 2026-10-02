Главная » Новости

Yandex B2B Tech запустила технологию гибридного поиска

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Yandex B2B Tech представила технологию гибридного поиска, которая одновременно учитывает точное совпадение символов и смысл запроса. Решение встроено в базу данных YDB и, по заявлению компании, не имеет аналогов в России.

Технология предназначена для улучшения рекомендаций на маркетплейсах и в социальных сетях, а также работы чат-ботов и других ИИ-систем. В компании привели пример с запросом страхового специалиста в CRM: системе необходимо одновременно найти конкретный номер полиса и понять контекст обращения, например связанного с переносом рейса. За точное совпадение отвечает полнотекстовый поиск, а за смысловое соответствие — векторный.

Гибридный подход объединяет оба механизма, позволяя обрабатывать такие запросы в рамках одной системы. В YDB документы, карточки товаров, обращения и другие данные могут храниться в единой базе, а поиск выполняется одновременно по ключевым словам и смыслу.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.