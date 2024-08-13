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«Яндекс» внедрил в браузер детектор медленной загрузки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 602 Опубликовано

Разработчики «Яндекса» добавили в браузер и поисковую систему новый инструмент — детектор медленной загрузки. Он помогает пользователям находить более быстрые альтернативы для онлайн-контента, если возникают проблемы с воспроизведением.

В «Поиске» алгоритмы определяют, если загрузка видео занимает больше времени, чем обычно, и предлагают аналогичные ролики с других площадок.

Если контент доступен на нескольких ресурсах, сервис объединяет их в «дубли». Если найти точную замену не удается, предлагаются похожие видео, при этом приоритет отдается тем платформам, где нет проблем с воспроизведением. Для этого поисковик проиндексировал более 6 миллиардов роликов.

В «Яндекс Браузере» детектор работает аналогично: он ищет более быстрые варианты загрузки. Функция уже доступна в десктопной версии браузера и скоро появится в мобильной.

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