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«Яндекс» улучшил функции голосового помощника «Алиса»

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Компания «Яндекс» анонсировала обновления для голосового помощника «Алиса», которые были внедрены в ноябре.

Одним из главных нововведений стала возможность многозадачности, позволяющая пользователям давать несколько команд одновременно. Теперь можно, например, попросить смарт-колонку запустить робот-пылесос и установить будильник в одной фразе.

Также была улучшена функция прогноза погоды. Теперь «Алиса» может предоставлять информацию о скорости и направлении ветра, давлении, УФ-индексе, влажности, а также времени восхода и заката. Включить эту опцию можно через приложение «Дом с Алисой».

Управление будильниками стало более удобным: они теперь находятся в разделе «Продуктивность» приложения, что позволяет удалённо устанавливать и редактировать их с помощью смартфона.

Для «Станции Дуо Макс» добавлена возможность локального управления громкостью, что ускоряет выполнение команд «Тише» и «Громче». Также анонсированы функции поиска фильмов и музыки с помощью экранной клавиатуры и персональные подборки контента.

Кроме того, «ТВ Станция» теперь может подбирать контент и предлагать следующее видео на платформах RuTube и «VK Видео».

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