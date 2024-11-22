Яндекс Станция Мини 3 вызвала ажиотажный спрос в первую неделю продаж

Спрос на Яндекс Станцию Мини 3 за первую неделю продаж превысил ожидания почти в полтора раза, о чем свидетельствуют данные М.Видео-Эльдорадо.

Новая колонка оснащена кастомным динамиком мощностью 12 Вт и увеличенным акустическим объемом, что обеспечивает громкое и чистое звучание, сопоставимое с более дорогими моделями.

Станция доступна в трех цветах: классическом черном, сером и пастельном лиловом, который привлечет внимание молодой аудитории.

Мини 3 поддерживает управление умным домом через Wi-Fi, включая устройства с протоколом Matter over WiFi, что делает управление системами более удобным и безопасным.

Колонка также имеет три микрофона для точного распознавания голоса, что улучшает взаимодействие с пользователем в шумной обстановке.