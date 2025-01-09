«Яндекс» сообщил о рекордах «Алисы» и умных устройств в декабре 2024 года

В декабре 2024 года виртуальный ассистент «Алиса» от «Яндекса» стал очень популярным, получив более 7,3 миллиарда обращений от пользователей. 31 декабря был достигнут рекорд, когда «Алиса» ответила на свыше 360 миллионов запросов.

Количество подписчиков расширенной версии «Алисы» с мощной языковой моделью YandexGPT 4 Pro достигло 2 миллионов.

В том же месяце было активировано более 1 миллиона новых «Станций», что также стало рекордом для умных устройств с «Алисой».

В дни праздников, 31 декабря и 1 января, пользователи «Станций» провели более 1 миллиарда минут за просмотром и прослушиванием контента.

Общее количество «ТВ Станций» и других телевизоров на основе YaOS превысило 5 миллионов, а более 10 миллионов пользователей ежемесячно управляют своими домами с помощью «Алисы».

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