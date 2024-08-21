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Яндекс сделал Станцию Лайт 2 с LED-экраном и эмоциональными ответами Алисы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Яндекс выпустил Станцию Лайт второго поколения. Новая колонка оснащена LED-экраном, мощным динамиком и возможностью автоматического подключения к знакомым Wi-Fi-сетям.

Яндекс сделал Станцию Лайт 2 с LED-экраном и эмоциональными ответами Алисы

Главной особенностью является Алиса, которая теперь может общаться как чуткий собеседник, выражая эмоции благодаря технологии эмоционального синтеза.

Алиса учитывает контекст беседы и выбирает интонацию для ответов: дружелюбие, удивление или сочувствие. Опция «Понимать детей» позволяет ей распознавать детский голос и адаптировать свои реакции. Также она выражает эмоции через экран, подмигивая и показывая разные выражения лица.

Яндекс сделал Станцию Лайт 2 с LED-экраном и эмоциональными ответами Алисы

Станция Лайт 2 имеет динамик мощностью 6 ватт и улучшенный акустический объем, что обеспечивает качественное и насыщенное звучание. Колонка доступна в трех цветах: фиолетовом, розовом и голубом, с планами на новые цвета в будущем.

Устройство компактное и удобное для переноски, а также будет иметь специальный портативный аккумулятор, который обеспечит до трех часов воспроизведения музыки. Стоимость колонки составляет 5990 рублей, и купить ее можно на Яндекс Маркете и в крупных магазинах электроники.

Яндекс сделал Станцию Лайт 2 с LED-экраном и эмоциональными ответами Алисы Яндекс сделал Станцию Лайт 2 с LED-экраном и эмоциональными ответами Алисы Яндекс сделал Станцию Лайт 2 с LED-экраном и эмоциональными ответами Алисы

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