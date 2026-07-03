«Яндекс» разрабатывает интерактивную карту для отслеживания топлива на АЗС

По информации СМИ, компания «Яндекс» работает над созданием интерактивной карты, позволяющей отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. Данные о наличии топлива будут поступать из сервиса «Яндекс Заправки» с периодичностью обновления раз в час.

На данный момент к сервису подключено около 10 тысяч АЗС по всей стране. На первом этапе доступ к карте получат только водители такси, использующие приложение «Яндекс Про». В дальнейшем компания рассматривает возможность запуска сервиса и для остальных пользователей.