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«Яндекс» разрабатывает интерактивную карту для отслеживания топлива на АЗС

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

По информации СМИ, компания «Яндекс» работает над созданием интерактивной карты, позволяющей отслеживать наличие топлива на автозаправочных станциях. Данные о наличии топлива будут поступать из сервиса «Яндекс Заправки» с периодичностью обновления раз в час.

На данный момент к сервису подключено около 10 тысяч АЗС по всей стране. На первом этапе доступ к карте получат только водители такси, использующие приложение «Яндекс Про». В дальнейшем компания рассматривает возможность запуска сервиса и для остальных пользователей.

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