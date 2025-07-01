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Яндекс расширил доступ к ИИ-технологиям для всех пользователей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Яндекс расширил доступ к ИИ-технологиям для всех пользователей

Компания Яндекс представила масштабное обновление виртуального ассистента Алиса, сделав ключевые функции искусственного интеллекта доступными для всех пользователей на безвозмездной основе.

Базовая версия ассистента получила расширенный набор возможностей. Пользователи могут воспользоваться следующими функциями:

  • обработка текстовых запросов и генерация идей
  • режим логического анализа и рассуждений
  • создание изображений
  • работа с различными форматами файлов

Параллельно с этим произошло улучшение платной версии «Алиса Про». Помимо существующего Live-режима и других функциональных возможностей, пользователи получили доступ к персонализированному взаимодействию с ИИ-ассистентом.

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