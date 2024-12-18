«Яндекс Путешествия» запустили мобильное приложение для отельеров

«Яндекс Путешествия» представили мобильную версию своей онлайн-платформы для отельеров и арендодателей под названием «Я.Путешествия: Экстранет».

В настоящее время приложение доступно в бета-версии и включает ключевые функции, востребованные среди предпринимателей.

С помощью нового приложения владельцы гостиниц и арендодатели смогут легко управлять тарифами, отслеживать бронирования и платежи, а также получать мгновенные уведомления о новых заказах. Функционал будет постепенно расширяться в соответствии с потребностями пользователей.

По статистике, более 80% партнеров используют мобильные браузеры для доступа к платформе, что делает приложение удобным инструментом для малых и средних предпринимателей.

Руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон отметил, что приложение поможет упростить управление бронированиями в условиях высокой загруженности.