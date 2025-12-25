«Яндекс» провел интеграцию диалога с «Алисой AI» в поиск приложения

Компания Яндекс интегрировала нейросеть «Алиса AI» в поиск своего мобильного приложения «Яндекс — с Алисой AI». Пользователи получили возможность вести диалог с ИИ прямо из поискового интерфейса и задавать уточняющие вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе компании РБК.

Для начала общения с нейросетью необходимо нажать кнопку «Алиса AI», расположенную под поисковой строкой. После этого открывается отдельный чат, в котором можно продолжать диалог и уточнять детали запроса. Пользователь может быстро переключаться между классической поисковой выдачей из десяти ссылок и ответами нейросети, а также использовать вкладку чата для более сложных задач.

В компании пояснили, что формат работы объединяет несколько сценариев. Поисковый запрос может сопровождаться кратким ответом от ИИ, а при необходимости пользователь переходит к расширенному диалогу или к первоисточникам. В качестве примера в «Яндексе» привели запрос о достопримечательностях Нижнего Тагила: после нажатия на кнопку «Алиса AI» система выдает структурированный ответ с вариантами для посещения, расписанием работы, фотографиями, карточками организаций и ссылками на источники.

В пресс-службе также отметили, что «Алиса AI» поддерживает загрузку документов и изображений, что расширяет возможности взаимодействия с поиском и позволяет использовать нейросеть не только для справочных ответов, но и для решения более комплексных задач.