«Яндекс» представил пауэрбанк для «Станции Лайт 2»

Компания «Яндекс» выпустила новый аксессуар — пауэрбанк для умной колонки «Станция Лайт 2». Этот пауэрбанк позволяет использовать колонку без подключения к розетке и имеет компактную эргономичную форму.

Аксессуар выглядит как небольшая «шайба», которая крепится к нижней части колонки и подает питание через USB Type-C. Диаметр пауэрбанка составляет 83 мм, высота — 24 мм, а ёмкость аккумулятора — 2500 мАч. По заявлению производителя, на одной зарядке колонка сможет работать до 3 часов.

Уровень оставшегося заряда можно проверить по световому индикатору на корпусе, а также спросив у «Алисы», какой уровень заряда. Пауэрбанк уже доступен в продаже на «Яндекс Маркете» по цене 1990 рублей.