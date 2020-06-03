«Яндекс» представил новые беспилотные автомобили на базе Hyundai Sonata

Новые беспилотные автомобили созданы на базе Hyundai Sonata, а в разработке «робота» принимали участие специалисты компаний Hyundai Mobis и «Яндекс».

Hyundai Mobis занимались доработкой транспортного средства с учётом сложной беспилотной системы, а «Яндекс» дорабатывал сенсоры и программное обеспечение.

В Hyundai Sonata на крыше разместили радар, а на передних крыльях установили лидары, которые способны распознавать пешеходов и транспорт при ограниченном боковом обзоре.

Верхний радар следит за машинами, находящимися впереди и сзади, пишут «Автовести».

Hyundai Sonata с беспилотной системой уже тестируются в российской столице, а до конца года их уже будет 100 ед.