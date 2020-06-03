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Обзоры рынков

«Яндекс» представил новые беспилотные автомобили на базе Hyundai Sonata

03.06.2020 10:02

Новые беспилотные автомобили созданы на базе Hyundai Sonata, а в разработке «робота» принимали участие специалисты компаний Hyundai Mobis и «Яндекс».
Hyundai Mobis занимались доработкой транспортного средства с учётом сложной беспилотной системы, а «Яндекс» дорабатывал сенсоры и программное обеспечение.

В Hyundai Sonata на крыше разместили радар, а на передних крыльях установили лидары, которые способны распознавать пешеходов и транспорт при ограниченном боковом обзоре.

Верхний радар следит за машинами, находящимися впереди и сзади, пишут «Автовести».

Hyundai Sonata с беспилотной системой уже тестируются в российской столице, а до конца года их уже будет 100 ед.

«Яндекс» представил новые беспилотные автомобили на базе Hyundai Sonata «Яндекс» представил новые беспилотные автомобили на базе Hyundai Sonata «Яндекс» представил новые беспилотные автомобили на базе Hyundai Sonata «Яндекс» представил новые беспилотные автомобили на базе Hyundai Sonata

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