Яндекс представил IP-камеру для дома с голосовым управлением

Компания Яндекс объявила о начале продаж собственной умной IP-камеры, которая позволит следить за домом, дачей или оставленными электроприборами прямо с телефона. Новинка интегрируется в экосистему умного дома и управляется через приложение «Дом с Алисой» или голосовыми командами, сообщили в компании.

Для подключения камеры достаточно Wi-Fi. При необходимости можно попросить голосового помощника: «Алиса, покажи видео с камеры», и изображение появится на экране смартфона или телевизора. Также поддерживаются сценарии, например «Алиса, мы уехали» — в таком случае камера автоматически включается, кондиционер выключается, а дом переходит в режим «нас нет».

Устройство снимает в разрешении до 2K, поддерживает ночной режим и оснащено функцией поворота на 350 градусов, охватывая угол обзора в 103 градуса. Видео может храниться как на карту памяти, так и в облаке. Для хранения в облаке предусмотрены подписки с возможностью записи до 7 дней, настройки зон исключения и активации режима слежки за человеком.

Камера оборудована режимом приватности. Его можно активировать голосом, кнопкой на корпусе или с помощью сценариев, например «Алиса, я дома». При этом объектив камеры физически отворачивается, а микрофон отключается.

Новая IP-камера вошла в линейку устройств Яндекс.Дома, наряду с умными колонками, лампочками, розетками и светодиодными лентами. Устройства совместимы как с техникой Яндекса, так и с устройствами других производителей, поддерживающими протоколы Matter или Zigbee.