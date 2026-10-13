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«Яндекс Пэй» начал восстанавливать работу после атак на дата-центры

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

«Яндекс Пэй» начал восстанавливать работу после атак на дата-центры

Платежный сервис «Яндекс Пэй» постепенно возобновляет работу после масштабных технических проблем, возникших на фоне атак на центры обработки данных компании.

Части клиентов уже вернули возможность совершать платежи и денежные переводы. Поэтапно восстанавливаются операции через Систему быстрых платежей, по банковским реквизитам и внутри накопительных счетов «Сейвы». При этом некоторые функции пока остаются недоступными.

В компании пояснили, что постепенное подключение пользователей необходимо для распределения нагрузки на инфраструктуру.

Платежи по кредитам и сервису «Супер Сплит», которые не удалось внести из-за сбоя, не будут считаться просроченными. В качестве компенсации владельцам «Сейвов» повысят ставку до 20% годовых на период с 11 по 17 октября включительно.

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