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Яндекс открыл доступ к собственной модели Alice AI Foundation LLM

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Яндекс представил языковую модель Alice AI Foundation LLM и опубликовал её в открытом доступе. По данным компании, разработка была создана с нуля внутри собственной инфраструктуры.

Как пишет ТАСС, модель показывает высокие результаты в ряде тестов. В задачах, требующих широких фактических знаний, она превосходит DeepSeek, а в программировании обходит решение NVIDIA. В олимпиадной математике модель показывает сопоставимые результаты с разработкой Alibaba.

Отдельно отмечается качество ответов по темам, востребованным у русскоязычной аудитории, включая медицину и право.

Ранее Яндекс также открыл модель Alice AI Search Pretrain, используемую для формирования ИИ-ответов в Поиске.

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