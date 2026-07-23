«Яндекс Музыка» начала подбирать треки сразу для двух слушателей

«Яндекс Музыка» запустила функцию «Моя волна на двоих», которая формирует общий поток рекомендаций для двух пользователей с учетом истории прослушиваний каждого из них.

Система отдельно анализирует музыкальные предпочтения участников, а затем объединяет результаты в единую ленту. В нее могут попасть как композиции, которые потенциально понравятся обоим слушателям, так и треки, знакомые только одному из них. Таким образом алгоритм помогает открыть новую музыку через предпочтения другого пользователя.

Совместное прослушивание не должно влиять на персональные рекомендации участников. По данным компании, в личном профиле учитываются только сильные сигналы — например, лайки и дизлайки. Прослушивания внутри общей волны анализируются отдельно.

Создать совместный поток можно, пригласив другого пользователя по ссылке. После подключения у обоих участников появляется общая волна, которую каждый может слушать на своем устройстве в удобное время.

Функция доступна в мобильном и десктопном приложениях, а также в веб-версии сервиса. Новая механика работает на базе рекомендательной системы с генеративной моделью ARGUS.

Похожая функция ранее появилась у Spotify. Сервис Blend объединяет вкусы нескольких слушателей и создает общий автоматически обновляемый плейлист.