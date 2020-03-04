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Яндекс.Маркет определил самые популярные смартфоны 2020 года

04.03.2020 11:23

Если ранее лидирующие позиции занимали недорогие смартфоны Samsung и iPhone, то с начала года в лидерах оказали устройства китайского бренда Redmi (дочерняя компания Xiaomi).
Яндекс.Маркет провел собственное исследование, в котором были определены самые популярные смартфоны с начала 2020 года.

Так, на первом месте оказался недорогой смартфон Redmi Note 8T в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти.

Стоит отметить, что аппарат оснащен NFC-модулем для бесконтактной оплаты. На втором месте в рейтинге расположен — Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ.

Этот аппарат отличается от Note 8T дизайном, камерой и процессором. Третье место закрепилось за Samsung Galaxy A50 с объёмом памяти 64 ГБ.

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