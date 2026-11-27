Компания «Яндекс» готовится расширить возможности роботизированной доставки заказов за счёт использования человекоподобных машин. По информации источников на IT-рынке, пилотный проект планируется запустить до окончания 2026 года на четырёх площадках.

В рамках эксперимента предполагается объединить работу двух типов роботов. Колёсные устройства будут перевозить заказы по улице, а гуманоиды — доставлять их непосредственно получателям внутри зданий. Такой подход позволит обходить ограничения, связанные с лестницами и высокими порогами.

В пресс-службе компании подтвердили, что в ноябре проводятся испытания доставки заказов до рабочих мест сотрудников. Ранее «Яндекс» демонстрировал человекоподобного робота на аппаратной платформе Unitree G1, использующего собственную операционную систему Leshy OS.