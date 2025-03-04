Яндекс Еда и Деливери занялись доставкой смартфонов и ноутбуков из магазинов

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте быстрой доставки товаров через сервисы Яндекс Еда и Деливери.

Теперь клиенты могут заказать более 6 000 товаров, включая смартфоны, ноутбуки и устройства для умного дома, с доставкой всего за 1–2 часа.

На первом этапе к сервисам подключено 30 магазинов в Москве и 24 магазина в других крупных городах России. Товары можно найти в разделе «Электроника».

Однако доставка не включает крупногабаритную технику и устройства весом более 30 кг. Заказ будет доставлен автокурьером, работающим с Яндекс Едой и Деливери.

Директор по электронной коммерции Группы М.Видео-Эльдорадо, Александра Иванченко, отметила, что сотрудничество с этими сервисами — важный шаг для улучшения услуг. Это позволит сделать покупку электроники более удобной и быстрой, а также расширить аудиторию.

В 2025 году Яндекс Еда и Деливери планируют расширить доставку электроники в регионы и подключить магазины Эльдорадо. Сервисы продолжают увеличивать число партнеров и добавлять новые товары в свой ассортимент.