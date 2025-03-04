Главная » Новости

Яндекс Еда и Деливери занялись доставкой смартфонов и ноутбуков из магазинов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте быстрой доставки товаров через сервисы Яндекс Еда и Деливери.

Теперь клиенты могут заказать более 6 000 товаров, включая смартфоны, ноутбуки и устройства для умного дома, с доставкой всего за 1–2 часа.

На первом этапе к сервисам подключено 30 магазинов в Москве и 24 магазина в других крупных городах России. Товары можно найти в разделе «Электроника».

Однако доставка не включает крупногабаритную технику и устройства весом более 30 кг. Заказ будет доставлен автокурьером, работающим с Яндекс Едой и Деливери.

Директор по электронной коммерции Группы М.Видео-Эльдорадо, Александра Иванченко, отметила, что сотрудничество с этими сервисами — важный шаг для улучшения услуг. Это позволит сделать покупку электроники более удобной и быстрой, а также расширить аудиторию.

В 2025 году Яндекс Еда и Деливери планируют расширить доставку электроники в регионы и подключить магазины Эльдорадо. Сервисы продолжают увеличивать число партнеров и добавлять новые товары в свой ассортимент.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.