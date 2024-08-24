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«Яндекс» добавил новый фильтр для поиска видео, исключающий YouTube-ролики

Автор На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Компания «Яндекс» представила новый фильтр, который позволяет исключать из поиска видео с медленными площадками.

Теперь пользователи могут видеть ролики только с тех платформ, которые загружаются быстро, что помогает быстрее находить нужное видео.

Этот фильтр доступен как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Чтобы его активировать, нужно нажать кнопку в разделе «Поиск» по видео.

Сервис запоминает эту настройку и применяет её автоматически при следующем поиске. При желании фильтр можно отключить в любой момент.

«Яндекс» уже проиндексировал более 6 миллиардов роликов и работает над созданием дополнительных фильтров, чтобы пользователи могли выбирать, с каких площадок показывать видео в результатах поиска.

Это обновление происходит на фоне проблем с работой YouTube в России, где видеохостинг столкнулся с трудностями в воспроизведении видео.

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