Яндекс анонсирует запуск образовательных продуктов с ИИ для учеников и преподавателей

Компания Яндекс планирует запуск образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые будут поддерживать процесс обучения для школьников, студентов и преподавателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Яндекс Образования.

Согласно заявлению, первым продуктом в новой линейке станет ИИ-помощник по математике, предназначенный для школьников 5-8 классов. Этот помощник, интегрированный в Яндекс Учебник, будет задавать наводящие вопросы, помогая учащимся решать задачи и осваивать школьную программу. В будущем Яндекс также планирует запустить платформу с ИИ-инструментами для студентов, преподавателей и авторов онлайн-курсов.

Основная цель этих продуктов — улучшить процесс обучения, помочь учащимся готовиться к занятиям, тестам и экзаменам, а также упростить выполнение рутинных задач. В частности, ИИ-помощник будет использовать игровую форму, что сделает учебу более увлекательной и интерактивной для школьников. По мнению директора Яндекс Образования Дарьи Козловой, это также поможет родителям, которые часто тратят время на помощь детям с домашними заданиями, так как ИИ-помощник возьмет на себя часть этой работы.

Кроме того, Яндекс сообщил, что с этой недели можно будет подать заявку на участие в тестировании демоверсии ИИ-помощника, а с 1 декабря доступ к нему получат более 6 миллионов школьников по всей России. Следующим этапом станет запуск платформы для студентов и преподавателей, которая предложит персонализированные обучающие инструменты. Студенты смогут использовать ИИ-помощника для освоения новых технологий и навыков, задавая вопросы и получая объяснения материалов в доступной форме. Преподаватели и авторы онлайн-курсов смогут загружать материалы на платформу, проводить диагностику знаний и получать рекомендации по улучшению учебных курсов.

Платформа будет работать как для текстового, так и для аудиоформата, предоставляя пользователям возможность общения с ИИ. Тестирование пилотной версии платформы начнется в начале 2025 года с участием нескольких университетов-партнеров. В дальнейшем Яндекс планирует расширить доступ и добавить новые инструменты, предоставив эту платформу всем желающим.