Yamaha работает над электромобилями для индийского рынка

Ранее в этом месяце Yamaha представила свой Fascino 125 FI Hybrid, и теперь японский производитель планирует выпустить электрический скутер на индийский рынок, присоединившись к списку растущих производителей двухколесных транспортных средств в Индии.

В то время как в Индии есть несколько производителей электронных транспортных средств в сегменте двухколесных транспортных средств, только Bajaj и TVS являются основными брендами, поскольку другие являются стартапами, пытающимися утвердиться на рынке. Если планы Yamaha сбудутся, она станет третьей по величине компанией в секторе электромобилей в Индии.

Старший вице-президент Yamaha Motor India Sales Pvt Ltd Равиндер Сингх подтвердил, что компания уже разрабатывает электромобили для Индии, а также для международных рынков. Однако многое будет зависеть от политики Индии в отношении электромобилей, поскольку компания ожидает положения, которое будет способствовать быстрому развитию инфраструктуры электромобилей в стране.

Японская компания уже заключила сделку с GoGoro на Тайване по продаже собственных модернизированных электромобилей, основанных на платформе GoGoro. Однако электросамокат EC-05 в Индию не приедет. Это связано с тем, что GoGoro уже подписала контракт с Hero MotoCorp на инфраструктуру замены аккумуляторов, а также на создание новых электросамокатов на базе платформы GoGoro.

Yamaha разрабатывает совершенно новую платформу в штаб-квартире компании в Японии, и эта платформа будет использоваться как в Индии, так и за рубежом. Однако вполне вероятно, что этот будущий продукт не будет доступен для покупки в ближайшее время.

В то время как Bajaj и TVS продают электромобили в Индии, такие компании, как Hero и Suzuki, уже подтвердили, что их электромобили должны появиться на рынке в течение следующего года или около того, что усиливает конкуренцию в Индии.

Источник — Astera.