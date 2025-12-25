Yadro планирует представить собственный чип для базовых станций к 2031 году

Российский производитель вычислительной техники Yadro планирует разработать и представить собственный специализированный чип для базовых станций связи в период с 2028 по 2031 год. Об этом 23 декабря сообщил заместитель генерального директора по технологиям ИКС Холдинг Артем Икоев на пресс-конференции, посвященной запуску серийного производства базовых станций компании.

По его словам, разработка процессора уже ведется. Икоев отметил, что для оборудования операторского класса закупка критически важных компонентов на мировом рынке затруднена, поскольку подобные решения разрабатываются и производятся ограниченным числом компаний, которые полностью контролируют цепочку создания чипов. В этой связи Yadro намерена идти по аналогичному пути, сосредоточившись на собственных разработках и создании прототипов с базовыми характеристиками. Он подчеркнул, что развитие технологий связи, включая перспективные поколения 6G, будет все больше зависеть от компонентной базы, поэтому освоение проектирования чипов рассматривается компанией как стратегическая задача на горизонте трех–пяти лет.

Участники рынка отмечают, что реализация подобных проектов может быть осложнена санкционными ограничениями на доступ к современным технологиям, а также отсутствием у российских компаний достаточного опыта и собственных производственных мощностей. По оценкам экспертов, инвестиции в разработку чипа для базовых станций могут составить до $300 млн.

Ранее Yadro уже предпринимала шаги в этом направлении. В 2019 году компания приобрела 51% в разработчике микропроцессорных ядер Syntacore, который является одним из основателей международного консорциума RISC-V Foundation. Архитектура RISC-V является открытым стандартом и может свободно использоваться, в том числе в коммерческих проектах; на сегодняшний день она объединяет более 4,6 тыс. участников из более чем 70 стран.

В 2021 году Yadro заявляла о планах инвестировать около 6 млрд руб. в разработку линейки процессоров на архитектуре RISC-V и выпустить собственный чип по техпроцессу 12 нм. Тогда предполагалось, что первые образцы появятся во второй половине 2022 года, а серийное производство начнется в 2023 году. В настоящее время компания не раскрывает объем инвестиций, архитектуру и топологию нового процессора для базовых станций.