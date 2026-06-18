Xreal представила умные очки Aura на платформе Android XR

Компания Xreal официально представила умные очки Aura, которые стали первым устройством бренда на платформе Android XR с интеграцией ИИ-помощника Gemini.

В основе новинки лежит процессор Qualcomm Snapdragon Reality Elite. Дополнительно устройство оснащено сопроцессором Xreal X1S, отвечающим за пространственные вычисления и обработку изображения для оптической системы.

Очки получили панели Sony Micro-OLED с разрешением 1920 × 1200 пикселей для каждого глаза, угол обзора 70 градусов и частоту обновления изображения до 120 Гц. Для повышения комфорта предусмотрена электрохромная система затемнения линз, позволяющая регулировать прозрачность стекол во время просмотра цифрового контента.

Основным способом взаимодействия с устройством стало управление жестами. За отслеживание движений рук отвечают фронтальные камеры, которые обеспечивают определение положения пользователя в пространстве по шести степеням свободы.

В отличие от полностью автономных AR-очков, Xreal Aura используют внешний вычислительный модуль. В нем размещены процессор Snapdragon Reality Elite и аккумулятор емкостью 4455 мАч. Модуль будет доступен в конфигурациях с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенным накопителем до 512 ГБ.

Информация о сроках начала продаж и стоимости устройства пока не раскрывается.