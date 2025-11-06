XPENG представила робота IRON и летающий автомобиль с физическим ИИ

Компания XPENG провела мероприятие XPENG AI Day 2025 в научном парке Гуанчжоу, представив свои новейшие разработки в области искусственного интеллекта и транспорта. Темой события стала «Эмергенция», а ключевыми анонсами — обновлённая платформа XPENG VLA 2.0, автономное такси Robotaxi, гуманоидный робот IRON и системы летающих автомобилей под брендом ARIDGE.

По словам председателя и генерального директора XPENG Хэ Сяопэна, компания переходит от концепции исследователя мобильности к статусу глобальной компании, работающей в сфере физического ИИ — направления, объединяющего цифровые и материальные технологии. XPENG стала первой в Китае, кто разработал собственную полную архитектуру физического ИИ, включающую чипы, крупные ИИ-модели и интеллектуальное оборудование.

XPENG VLA 2.0 позиционируется как операционная система для устройств физического ИИ. В отличие от языковых моделей, она использует принцип «Vision–Implicit Token–Action», что позволяет напрямую преобразовывать визуальные сигналы в действия. Модель обучена на 100 миллионах видеозаписей вождения и содержит 72 миллиарда параметров. Её тестирование начнётся в декабре 2025 года, а коммерческий запуск ожидается в начале 2026-го. Партнёром XPENG по глобальному внедрению модели станет Volkswagen.

Автономное такси Robotaxi, полностью разработанное XPENG, оснащено четырьмя чипами Turing AI с суммарной мощностью 3000 TOPS. Оно работает на основе визуальных данных без применения лидаров и карт высокой точности. Машина рассчитана на беспилотное управление и оснащена системой двойного резервирования. В 2026 году XPENG представит также версию Robo, созданную на базе технологий Robotaxi, но предназначенную для личного использования.

Гуманоидный робот IRON нового поколения получил 82 степени подвижности, искусственные мышцы и гибкий «позвоночник». Он способен имитировать естественные движения и поддерживает индивидуальные варианты конструкции корпуса. Устройство объединяет три модели ИИ — VLT, VLA и VLM, что позволяет ему взаимодействовать, двигаться и вести диалог. XPENG планирует запустить серийное производство робота к концу 2026 года, начав с отраслей торговли, туризма и промышленного мониторинга.

Подразделение ARIDGE представило два летающих транспортных средства: шести­местный гибридный самолёт A868 со скоростью до 360 км/ч и запасом хода 500 км, а также компактный персональный аппарат Land Aircraft Carrier, предназначенный для коротких перелётов. Производство последнего уже началось, а к 2026 году XPENG совместно с властями Дуньхуана планирует запустить первую туристическую воздушную трассу низкой высоты в Китае.

XPENG заявила, что массовое производство транспортных средств, роботов и летательных аппаратов на базе физического ИИ начнётся в 2026 году. Компания видит своё будущее в создании объединённой экосистемы, где автомобили, человекоподобные роботы и воздушные машины взаимодействуют в едином интеллектуальном пространстве.