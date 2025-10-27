XMG представила FUSION 15 с Core Ultra 7, RTX 5050 и 1600p 300 Гц экраном

Компания XMG анонсировала новый FUSION 15 (L25) — самую компактную модель в линейке FUSION. Ноутбук оснащён 15,3-дюймовым алюминиевым корпусом и весит 1,95 кг, представляя собой Intel-версию XMG CORE 15. В его основе — процессор Intel Core Ultra 7 255H, а среди графических решений доступны GeForce RTX 5050, RTX 5060 и RTX 5070.

Дисплей FUSION 15 имеет разрешение 2560 × 1600, частоту обновления 300 Гц, яркость 500 нит и 100% охват sRGB. Батарея на 99,8 Вт·ч обеспечивает более 10 часов воспроизведения видео и ещё более длительное время работы при офисных задачах. Размеры модели составляют 342 × 236 × 22 мм, что делает её компактнее 16-дюймового FUSION 16.

Система охлаждения использует два вентилятора диаметром 70 мм и 132 медные пластины с двумя задними вентиляционными отверстиями. CPU и GPU охлаждаются фазовыми термопрокладками Honeywell PTM7958.

Через XMG Control Center пользователи могут настраивать мощность и скорость вентиляторов: GPU — от 50 до 115 Вт, CPU — от 10 до 90 Вт, а также задавать индивидуальные кривые вращения вентиляторов. Технология NVIDIA Optimus автоматически переключает интегрированную и дискретную графику, но при желании можно использовать только iGPU или dGPU.

Ноутбук поддерживает до 128 ГБ DDR5 RAM и до 16 ТБ SSD благодаря двум слотам SO-DIMM и двум M.2 PCIe 4.0. Максимальная скорость памяти достигает 6400 MT/s, а предустановленные термопрокладки способствуют поддержанию стабильной температуры.

Среди портов — Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и 2.0b, Mini DisplayPort 2.1, USB-C 3.2 Gen2, три USB-A 3.2 Gen1, Gigabit LAN, аудиоразъём и кардридер SD Express. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и позволяет подключать до пяти внешних мониторов.

Клавиатура с подсветкой по клавишам включает цифровой блок и N-key rollover. Также предусмотрены большой сенсорный блок 123 × 77,5 мм и вебкамера Full HD с шторкой конфиденциальности.