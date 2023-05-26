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Xiaomi запустила продажи смартфона Redmi Note 12S на российском рынке

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Redmi Note 12S теперь официально продается на российском рынке, аппарат предлагают в двух версиях — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.

Xiaomi на российском рынке начала продажи нового смартфона, очередной новинкой для нашего рынка стал Redmi Note 12S со 108 Мп основной камерой и AMOLED экраном с частотой обновления 90 Гц.

Диагональ экрана смартфона составляет 6,43-дюйма, разрешение 2400х1080 пикселей. В основе Redmi Note 12S лежит процессор MediaTek Helio G96.

Этот чип не поддерживает работу 5G, пользователю доступен только стандарт связи 4G LTE. Питание устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч, который можно заряжать зарядкой мощностью 33 Вт. Работает новинка под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14.

В РФ версия 6/128 ГБ стоит 21 990 рублей, за модификацию 8/256 ГБ придется заплатить 24 990 рублей, причем при покупке смартфона до 4 июня 2023 года можно получить подарок — наушники Redmi Buds 4 или фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7.

Redmi Redmi Note 12S
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