Xiaomi запустила на европейском рынке новый Power Bank на 20 000 мАч

Компания Xiaomi представила в Европе портативное зарядное устройство Power Bank мощностью 33 Вт и ёмкостью 20000 мАч с встроенным кабелем USB-C.

Этот внешний аккумулятор, ранее выпущенный в Китае, теперь доступен для европейских покупателей. Он имеет минималистичный двухцветный дизайн и компактные размеры 127 x 70,5 x 30,5 мм, что делает его удобным аксессуаром для путешественников.

Power Bank обладает высокой ёмкостью 20000 мАч, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно. Встроенный кабель USB-C избавляет от необходимости брать с собой дополнительные провода. Устройство также имеет порт USB-C и USB-A, что позволяет заряжать три устройства одновременно.

Одной из ключевых особенностей является поддержка быстрой зарядки. Встроенный кабель и порт USB-C могут выдавать мощность до 33 Вт, что позволяет быстро заряжать, например, iPhone 15 Pro до 55% или Xiaomi 13 Pro до 71% за 30 минут.

Заряда Power Bank хватает для быстрой подзарядки, а уровень оставшегося заряда отображается с помощью светодиодов. Устройство включает два литий-ионных аккумулятора по 10000 мАч и интеллектуальный чип, который автоматически регулирует ток в зависимости от подключённого устройства, обеспечивая безопасную и эффективную зарядку.

Power Bank также имеет девять уровней защиты, включая защиту от перезарядки, чрезмерной разрядки, высоких температур и короткого замыкания.

В Европе новый Power Bank доступен по цене 22,99 фунта стерлингов или 29,99 евро.