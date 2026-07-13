Xiaomi запустила краудфандинг принтера Mijia Desktop Photo Printer 2

Компания Xiaomi обновила линейку своих настольных фотопринтеров, запустив краудфандинговую кампанию новой модели Mijia Desktop Photo Printer 2 на платформе Youpin. В период краудфандинга цена устройства составляет 699 юаней (около 7 900 рублей по текущему курсу ЦБ РФ), тогда как обычная розничная стоимость составит 799 юаней (порядка 9 030 рублей).

Главным нововведением по сравнению с предыдущей моделью 1S стал переход на четырехцветную технологию сублимационной печати CMYK: за счет добавления отдельного черного слоя изображения получают более глубокие черные тона, плавные градиенты и насыщенные, приближенные к профессиональной фотопечати результаты. Кроме того, устройство больше не использует Wi-Fi 2.4 ГГц, а работает через Bluetooth 5.2, что делает подключение к смартфону быстрее и стабильнее. Принтер печатает с разрешением 300×300 dpi и поддерживает бумагу форматов 4 и 6 дюймов, при этом стоимость одного отпечатка меньшего формата начинается всего от 0,99 юаня (примерно 11 рублей).

Пользователям также доступны различные типы ламинирующей пленки для более премиального вида готовых снимков и защиты от выцветания. Среди программных функций — настройка цвета с помощью LUT-профилей, автоматическое создание фотографий на документы по официальным стандартам, а также AR-эффекты для оживления снимков через приложение. Устройство поддерживает форматы JPG, PNG и HEIC и может одновременно подключаться к трем устройствам по Bluetooth.

Габариты принтера составляют около 199 × 126,6 × 85,7 мм, а скорость печати одного фото — от 53 до 85 секунд в зависимости от настроек. Расходные материалы также доступны по невысокой цене: наборы для форматов 4 и 6 дюймов стоят по 69,2 юаня (примерно 780 рублей) за упаковку.

По сравнению со предыдущей моделью 1S, использовавшей технологию ZINK, новая версия с сублимационной печатью должна обеспечивать заметно более высокое качество цветопередачи и большую долговечность отпечатков, хотя для этого потребуются специальные чернильные ленты и особая бумага. Пока неизвестно, будет ли новинка доступна на глобальном рынке, однако успешный старт краудфандинга может способствовать ее выходу за пределы Китая.