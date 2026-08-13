Xiaomi запустила бета-программу HyperOS 4 для устройств

Xiaomi объявила о запуске бета-программы HyperOS 4, опубликовав список поддерживаемых устройств и график поэтапного развёртывания обновления. Программа тестирования разделена на три группы устройств, при этом развёртывание для первой партии начнётся 14 августа. Отмечается, что данный график касается только пользователей из Китая — глобальные сроки запуска бета-версии компания пока не объявила.

С 14 августа обновление станет доступно для смартфонов Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max, Redmi K90 Pro Max Champion Edition и Redmi K90, а также для планшетов Xiaomi Pad 8 Pro и Xiaomi Pad 8.

Начиная с 27 августа к бета-тестированию подключатся смартфоны Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K90 Max, Redmi K90 Supreme Edition, а также планшет Redmi K Pad 2.

Наконец, с 17 сентября обновление получат смартфоны Redmi K100 Pro Max, Redmi K100 Pro, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Supreme Edition, Redmi K80, Xiaomi Mix Flip 2, а также планшеты Xiaomi Pad 7 Ultra и Xiaomi Pad 7S Pro 12.5.

Подать заявку на участие в бета-программе можно через центр бета-тестирования в приложении Xiaomi Community.