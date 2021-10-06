Xiaomi запускает новый Mix Fold, чтобы конкурировать с Galaxy Z Fold3

Ранее в этом году Xiaomi выпустила свой Mi MIX Fold , первый складной смартфон с форм-фактором, аналогичным серии Galaxy Fold. В новом отчете говорится, что компания работает над новым устройством MIX Fold, которое будет конкурировать с недавно выпущенным Galaxy Z Fold3 от Samsung.

По словам информатора Bald Panda (через AndroidAuthority ), китайский технический гигант работает над новым устройством серии MIX Fold. Тем не менее, новый складной смартфон будет обновленной моделью, а не MIX Fold 2. Кроме того, аналитик добавил, что новая обновленная версия будет иметь внешний и внутренний экраны с высокой частотой обновления, а также поддержку быстрой зарядки 120 Вт для его большого 5000 мАч. Аккумуляторная батарея.

Примечательно, что новый MIX Fold, как сообщается, также будет оснащен модулем камеры под дисплеем на передней панели. Это довольно серьезное обновление по сравнению с зарядкой 67 Вт на оригинальном MIX Fold, который также имел высокую частоту обновления только для внешнего экрана. Добавление камеры под дисплеем также является значительным обновлением, хотя ее реализация не совсем улучшит качество изображения.

К сожалению, в настоящее время неясно, когда компания выпустит такое устройство и действительно ли оно работает на этом устройстве или нет. Однако в предыдущих отчетах предполагалось, что новый складной телефон от этого бренда появится в продаже где-то в четвертом квартале этого года.