Xiaomi зафиксировала падение прибыли на фоне роста себестоимости смартфонов

Компания Xiaomi сообщила о снижении финансовых показателей по итогам квартала. Выручка компании уменьшилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало первым снижением за последние три года.

Чистая прибыль сократилась более чем в два раза и составила около 4,7 млрд юаней (примерно 695 млн долларов США) при выручке около 99 млрд юаней. По данным аналитиков, результаты оказались хуже даже наиболее осторожных прогнозов.

В компании объясняют ухудшение показателей ростом себестоимости производства смартфонов на фоне дефицита и удорожания компонентов. Руководство Xiaomi заявило о планах постепенного повышения цен на устройства, распределяя рост стоимости по отдельным моделям.

По информации отраслевых источников, пересмотр цен рассматривает и Samsung: ожидается возможное увеличение стоимости смартфонов на 100–200 евро, что может затронуть флагманские линейки Galaxy и складные устройства.