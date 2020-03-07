Xiaomi выпустит смартфон Mi 10S с процессором Snapdragon 865 Plus

5китайская компания уже в августе проведет презентацию смартфона Xiaomi Mi 10S.

О нем недавно появилась новая информация, а также были опубликованы и неофициальные рендеры.

Новой модели приписывают прошлогодний процессор Snapdragon 865 Plus, представленный во второй половине года, а также улучшенную камеру.

Предварительно, дизайн смартфона изменится не кардинально, а вот экран получит разрешение 2 К и частоту обновления 90 Гц.

Основная камера получит четыре модуля, в числе которых 108, 20 и 12 Мп. Селфи-камера будет иметь модуль на 32 Мп.

Что касается других характеристик, то Xiaomi Mi 10S приписывают 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Также будет версия 12/512 ГБ. Предварительная стоимость новинки составит 690 долларов.