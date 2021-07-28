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Xiaomi выпустит новый тонкий и легкий фитнес-браслет Mi Band X

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Китайская компания скоро выпустит новый фитнес-браслет, который будет отличаться от актуального Mi Band.

Xiaomi выпустит новый тонкий и легкий фитнес-браслет Mi Band X, который получил новый дизайн и вид. Такая новинка уже была официально анонсирована производителем в Китае.

Предварительное название устройства — Mi Band X, но возможно на рынке он будет представлен под другим именем.

Главной особенностью его станет необычный внешний вид. В частности, фитнес-браслет будет иметь опоясывающий дисплей, подобно тому как выглядят Nubia Alpha Watch.

То есть застежка в них будет магнитной. Пока никаких других подробностей не раскрывается, но сообщается, что выйдет Mi Band X в следующем году.

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