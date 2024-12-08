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Xiaomi выпустила умный сейф Mijia Smart Safe за 9 200 рублей

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Компания Xiaomi представила новый умный сейф Mijia Smart Safe размером 30 см. Он уже доступен для предзаказа по специальной — 649 юаней, что в пересчете составляет 9200 руб.

Прием заказов по специальной цене действует до 10 декабря, причем клиенту до указанной даты потребуется внести предоплату в размере 50 юаней (700 руб.)

Mijia Smart Safe имеет надежную конструкцию с запорным устройством C-класса и прочной стальной дверной панелью. Сейф оснащен автоматическим механизмом блокировки: после успешного ввода пароля, дверь сама приоткрывается, а для ее закрытия требуется минимальные усилия.

В сейфе используется чип безопасности Mijia с алгоритмом шифрования, что защищает данные при связи с мобильным устройством. Сейф поддерживает двойное подключение Wi-Fi и Bluetooth для обновления статуса в реальном времени, включая уведомления о тревоге и записи о разблокировке.

Существует шесть способов разблокировки: отпечаток пальца, пароль, одноразовый пароль, двухфакторная аутентификация, Bluetooth и ключ. Биометрическая система обеспечивает 99,2% точности распознавания за менее чем 0,5 секунды.

Батарея сейфа может работать до года и поддерживает аварийное питание типа C для непрерывного доступа.

Xiaomi выпустила умный сейф Mijia Smart Safe за 9 200 рублей Xiaomi выпустила умный сейф Mijia Smart Safe за 9 200 рублей

 

Источник: xiaomitime

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