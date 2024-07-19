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Xiaomi выпустила смарт-часы Watch S4 Sport для спортсменов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Новые умные часы Xiaomi Watch S4 Sport представляют собой новинку от компании Xiaomi, которая поможет спортсменам тренироваться более эффективно как на суше, так и в воде.

Xiaomi выпустила смарт-часы Watch S4 Sport для спортсменов

Одна из основных возможностей часов — измерение порога анаэробного обмена. Это показатель, который определяет уровень нагрузки на ваш организм во время тренировки. Xiaomi Watch S4 Sport отслеживает этот показатель вместе с измерением пульса и уровня насыщения кислородом в крови. Это позволяет сделать ваши тренировки максимально эффективными. Кроме того, часы поддерживают множество различных типов тренировок.

Xiaomi выпустила смарт-часы Watch S4 Sport для спортсменов

Часы имеют 1,43-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением и яркостью до 2200 нит, что делает их очень яркими и четкими даже при ярком солнечном свете. Они также оснащены двухчастотным GPS-модулем для точного определения вашего местоположения во время тренировок. Встроенный аккумулятор емкостью 586 мАч обеспечивает до 15 дней автономной работы часов.

Xiaomi выпустила смарт-часы Watch S4 Sport для спортсменов

Кроме спортивных функций, эти часы также предлагают стандартный набор возможностей, таких как просмотр уведомлений, ответ на звонки, будильник, таймер, просмотр погоды, управление музыкой и камерой на вашем смартфоне. Они также имеют функцию eSIM, что позволяет использовать их автономно без привязки к телефону.

Стоимость аксессуара на китайском рынке стартует от 275 долларов.

Xiaomi выпустила смарт-часы Watch S4 Sport для спортсменов

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