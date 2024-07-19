Xiaomi выпустила смарт-часы Watch S4 Sport для спортсменов

Новые умные часы Xiaomi Watch S4 Sport представляют собой новинку от компании Xiaomi, которая поможет спортсменам тренироваться более эффективно как на суше, так и в воде.

Одна из основных возможностей часов — измерение порога анаэробного обмена. Это показатель, который определяет уровень нагрузки на ваш организм во время тренировки. Xiaomi Watch S4 Sport отслеживает этот показатель вместе с измерением пульса и уровня насыщения кислородом в крови. Это позволяет сделать ваши тренировки максимально эффективными. Кроме того, часы поддерживают множество различных типов тренировок.

Часы имеют 1,43-дюймовый AMOLED-экран с высоким разрешением и яркостью до 2200 нит, что делает их очень яркими и четкими даже при ярком солнечном свете. Они также оснащены двухчастотным GPS-модулем для точного определения вашего местоположения во время тренировок. Встроенный аккумулятор емкостью 586 мАч обеспечивает до 15 дней автономной работы часов.

Кроме спортивных функций, эти часы также предлагают стандартный набор возможностей, таких как просмотр уведомлений, ответ на звонки, будильник, таймер, просмотр погоды, управление музыкой и камерой на вашем смартфоне. Они также имеют функцию eSIM, что позволяет использовать их автономно без привязки к телефону.

Стоимость аксессуара на китайском рынке стартует от 275 долларов.