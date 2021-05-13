Xiaomi выпустила полностью беспроводные наушники FlipBuds Pro с шумоподавлением за $125

Xiaomi выпустила полностью беспроводные наушники FlipBuds Pro с шумоподавлением за $12513.05.2021 23:15
Новые флагманские наушники Xiaomi станут доступны для покупки с 21 мая. Их будут предлагать только в черном цвете по цене 125 долларов.
Китайский производитель электроники показал свои новые беспроводные наушники под названием FlipBuds Pro.
В их основе лежит высокоэнергоэффективный процессор Qualcomm QCC5151. Также заявлена поддержка беспроводной зарядки и Bluetooth версии 5.2.
Как и ожидалось, в FlipBuds Pro реализовали систему активного шумоподавления с предустановленными режимами, которые позволяют слышать определенные звуки.
Такое решение будет полезным в общественном транспорте или на дороге.
На одном заряде беспроводные наушники могут проработать от 5 до 7 часов в зависимости от выбранного режима.
Футляр еще обеспечит 28 часов автономной работы. Зарядка встроенного в футляр аккумулятора осуществляется через USB Type-C. Также в футляре встроена катушка для работы с беспроводной зарядкой.
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