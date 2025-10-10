Xiaomi выпустила обновление HyperOS 2 для Redmi Pad 2 Pro и Redmi 13

Компания Xiaomi начала распространение нового обновления HyperOS для двух устройств бренда Redmi — планшета Redmi Pad 2 Pro и смартфона Redmi 13. Апдейт приносит систему HyperOS 2.0.202.0 с оптимизацией производительности и улучшениями стабильности.

После праздников в Китае Xiaomi запустила обновление HyperOS 3.0.17.0 для серии Xiaomi 17 Pro, а параллельно выпустила обновления для некоторых устройств Redmi. При этом для Redmi Pad 2 Pro и Redmi 13 это не HyperOS 3, а последняя версия HyperOS 2. Согласно официальной дорожной карте HyperOS 3, эти устройства получат обновление на базе Android 16 в период с ноября по декабрь 2025 года. Возможно, это станет последним обновлением HyperOS 2 перед переходом на новую версию ПО.

Напомним, что Redmi Pad 2 Pro дебютировал с 2,5K дисплеем 120 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 4 и аккумулятором на 12 000 мА·ч, а бюджетный Redmi 13 в Индии получил 6,79-дюймовый FHD+ экран 120 Гц, Snapdragon 4 Gen 2 AE и основную камеру 108 МП.