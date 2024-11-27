Главная » Новости

Xiaomi выпустила новый осушитель воздуха Mijia за 276 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

Xiaomi представила новое устройство в своей линейке Mijia — бытовой осушитель воздуха Smart Inverter Dehumidifier 30L. Он выделяется мощным мотором и вместительным резервуаром для сбора влаги, а также низким уровнем шума.

Xiaomi выпустила новый осушитель воздуха Mijia за 276 долларов

Этот осушитель может собирать до 30 литров влаги в день, что соответствует объему его резервуара. Устройство подходит для помещений площадью до 60 м² и оснащено колёсиками для удобного перемещения.

Mijia Smart Inverter Dehumidifier имеет технологию предотвращения замерзания, что позволяет избежать образования инея на теплообменнике даже в холодных условиях. Уровень шума во время работы составляет всего 30,4 дБ(А) благодаря специальной технологии шумоподавления.

Xiaomi выпустила новый осушитель воздуха Mijia за 276 долларов

При работе в ночном режиме в течение восьми часов осушитель потребляет около 0,984 кВт·ч электроэнергии. В нем также есть встроенный ионизатор для стерилизации воздуха.

Устройство оборудовано ЖК-экраном для отображения текущего статуса и работает под управлением прошивки HyperOS, поддерживающей функции экосистемы умного дома Mi Home. В Китае осушитель поступит в продажу 3 декабря по цене $276 или 29 000 рублей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.